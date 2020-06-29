Москва, , 12:32 — REGNUM Стоимость отдыха в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции не повысилась. Об этом сегодня, 29 июня, на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами заявил заместитель премьер-министра Дмитрий Чернышенко.

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Он отметил, что цены на размещение в гостиницах и отелях держатся на уровне сезона 2018−2019 годов. Более того, по его словам, многие двух‑ и трехвездочные отели предлагают скидки.

Вице-премьер РФ добавил, что в плане туризма текущий год будет уникальным.

«Многие вынуждены были отложить свои планы на отпуск, поэтому сезон пойдёт со сдвижкой, но продлится он до октября-ноября», — рассчитывает Чернышенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне в России по сравнению с аналогичным периодом 2019 года стоимость отдыха на фоне низкой загрузки отелей снизилась. Так, в бюджетном сегменте цены на отдых на срок от двух до семи дней стартуют от 10−15 тысяч рублей. Однако, как заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов, стоимость отдыха на курортах России может подорожать почти на 30% из-за желания участников отрасли вернуть упущенную прибыль, а также роста спроса на туристические услуги внутри страны после закрытия границ на фоне пандемии коронавируса.

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