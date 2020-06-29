Сеул, , 12:46 — REGNUM 29 июня представители Всемирной торговой организации (ВТО) обсудят вопрос создания комиссии по урегулированию торгового спора между Южной Кореей и Японией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По их словам, процесс создания может затянуться, поскольку существует вероятность, что Токио выступит портив жалобы, поданной Сеулом. Предполагается, что данная комиссия может быть создана в июле в ходе следующего заседания, при условии, что все члены организации не отклонят соответствующее решение.

Напомним, что в сентябре 2019 года Сеул подал жалобу в ВТО, однако в ноябре того же года приостановил процедуру в качестве жеста доброй воли, в мае 2020 года — призвал правительство Японии прояснить свою позицию по вопросам экспортных ограничений и исключения из списка приоритетных торговых партнеров, а в июне — пообещал возобновить процедуру урегулирования спора из-за отсутствия прогресса в решении данного вопроса.

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