Москва, , 12:38 — REGNUM В России есть потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотечным кредитам. Об этом заявил 29 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Ссылаясь на данные Банка России, глава правительства отметил, что в мая средняя ставка по ипотечным кредитам снизилась до 7,4%. Он добавил, что для дальнейшего снижения есть потенциал, ему способствует, например, старт программы льготной ипотеки со ставкой 6,5%.

Уже подписано распоряжение правительства, расширяющее для граждан возможности льготной ипотеки. Максимальная сумма льготного кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей увеличена с 8 млн до 12 млн рублей.

Читайте также: Путин расширил возможности льготной ипотеки для семей с детьми

А также: Эксперт ответил, нужно ли торопиться с покупкой квартиры