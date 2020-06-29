Москва, , 12:21 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 июля более 70 регионов страны смогут принимать туристов.

По его словам, все больше регионов по всей стране возвращается к привычной жизни, люди начинают задумываться, как провести оставшиеся летние месяцы.

«С 1 июля уже более 70 регионов смогут принимать туристов», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что внутренний туризм запускается с 1 июля в 67 регионах Российской Федерации.

По ее словам, в Ростуризме работают над тем, чтобы норма об обязательном наличии справки ушла из списка требований. По словам главы Ростуризма, такое требование мешает туристам комфортно путешествовать и планировать свои поездки.

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