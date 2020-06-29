Москва, , 12:16 — REGNUM С августа 2020 года на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва» будут достроены три инновационных лабораторно-промышленных корпуса. Об этом сообщается на официальной странице департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Помещения планируется предоставить импортозамещающим предприятиям промышленно-производственного и технико-внедренческого типа. Арендаторы получат статус резидентов особой экономической зоны, что позволит им получать ряд льгот и преференций.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александра Прохорова, площадь помещений составил 24,8 тысяч квадратных метров. Кроме того, на данный момент в «Алабушево» ведется строительство более 20 заводов, рассчитанных на более 4000 рабочих мест.

«Сегодня одна из наших приоритетных задач — аккумулировать новые крупные импортозамещающие предприятия в Зеленограде. Это поможет снизить так называемую маятниковую миграцию благодаря созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест за пределами ТТК и МКАД», — сказал Прохоров.

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