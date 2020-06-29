Чебоксары, , 12:06 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев раскритиковал вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова — за то, что в республике «на деле не используется» возможность подготовки квалифицированных специалистов в АПК. В частности, он обратил внимание на то, что в аграрный вуз «из всех заявок на обеспечение целевым методом доля Чувашии — мизерная», в то время как другие регионы проявляют высокую активность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 29 июня, на планёрке в правительстве.

Руководитель региона, говоря в целом о кадровой политике и омоложении кадров в отраслях и органах власти, обратил внимание на АПК.

«Когда я задавал вопрос Сергею Геннадьевичу (вице-премьеру — министру сельского хозяйства Сергею Артамонову, — прим. ИА REGNUM), насколько тот персонал, который работает на развитие сельского хозяйства в муниципальных образованиях, имеет профильное образование, соответствующую квалификацию, — мне показалось, что Сергей Геннадьевич осознал, что дела обстоят не очень, мягко скажем, гладко», — вздохнул Олег Николаев.

И продолжил: «Но ситуация говорит о том, что у нас есть возможности на бумаге, но на деле это не используется. Мы встречались на площадке аграрного университета, сейчас идёт процесс заявок на целевое обучение, и здесь мы должны быть активными. Но на тот момент, когда мы собирались в университете, это было две недели назад, из всех заявок на обеспечение целевым методом доля Чувашии там была мизерная. Заявки дают Ульяновская область, Мордовия, другие регионы, а Чувашия не даёт. Что, у нас с кадрами всё в порядке? Это у нас резерв. Вы говорите, что молодёжь к вам не идёт — вот он, резерв».

По словам руководителя региона, «если сегодня не начнём работать, то через пять лет будем находиться на той же стадии подготовки кадров и обеспеченности».

«Прошу в этом направлении активизироваться. Тем более сейчас идёт увеличение количества бюджетных мест, при этом места в приоритетном порядке отдаются региону. Если нам ничего не нужно, кто нам что отдаст? Давайте заявлять о наших потребностях. Говорим, что кадров нет, но и заявок тоже нет. Уважаемые главы администраций, прошу эту тему в ближайшее время отработать», — подчеркнул врио главы Чувашии.

Отметим, что кадровый вопрос на уровне муниципальных образований и поселений обнажился в ходе реализации инициативы Олега Николаева о поддержке сельчан на содержание коров в условиях спада закупочных цен на молоко. Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых администрациях открыто намекали крестьянам, что не стоит связываться с государственными деньгами и перечнем документов, а также последующими отчётами. Другой причиной возможного «тихого саботажа» является большой спектр обязанностей при дефиците квалифицированных кадров на селе, что в отдельных случаях приводит к административной и уголовной ответственности.

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Олег Николаев также поручил членам правительства координировать данную работу по своим отраслям в части подготовки молодых специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, по данным регионального минсельхоза, в агропромышленном комплексе через несколько лет дефицит квалифицированных кадров по отдельным специальностям может достигнуть 50% от потребности.

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