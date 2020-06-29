Чебоксары, 29 июня 2020, 12:06 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев раскритиковал вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова — за то, что в республике «на деле не используется» возможность подготовки квалифицированных специалистов в АПК. В частности, он обратил внимание на то, что в аграрный вуз «из всех заявок на обеспечение целевым методом доля Чувашии — мизерная», в то время как другие регионы проявляют высокую активность. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 29 июня, на планёрке в правительстве.
Руководитель региона, говоря в целом о кадровой политике и омоложении кадров в отраслях и органах власти, обратил внимание на АПК.
По словам руководителя региона, «если сегодня не начнём работать, то через пять лет будем находиться на той же стадии подготовки кадров и обеспеченности».
Отметим, что кадровый вопрос на уровне муниципальных образований и поселений обнажился в ходе реализации инициативы Олега Николаева о поддержке сельчан на содержание коров в условиях спада закупочных цен на молоко. Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых администрациях открыто намекали крестьянам, что не стоит связываться с государственными деньгами и перечнем документов, а также последующими отчётами. Другой причиной возможного «тихого саботажа» является большой спектр обязанностей при дефиците квалифицированных кадров на селе, что в отдельных случаях приводит к административной и уголовной ответственности.
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Олег Николаев также поручил членам правительства координировать данную работу по своим отраслям в части подготовки молодых специалистов.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии, по данным регионального минсельхоза, в агропромышленном комплексе через несколько лет дефицит квалифицированных кадров по отдельным специальностям может достигнуть 50% от потребности.
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