Пенза, , 12:11 — REGNUM Правительству Пензенской области 29 июня губернатором Иваном Белозерцевым поручено разработать региональные меры поддержки IT-отрасли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Глава субъекта федерации констатировал, что в период пандемии эффективный и быстрый переход образовательного процесса и бизнеса на удаленный формат показал, какими мощными возможностями обладает IT-сектор. Здесь сосредоточены многие технологические решения, которые наиболее важны в социальной сфере и для развития экономики, добавил Белозерцев.

Для IT-компаний, работающих в Пензенской области необходимо довести информацию, которую огласил президент РФ Владимир Путин в своем обращении по поводу снижения налога на прибыль до 3% и ставки страховых взносов до 7,6%. Глава области предложил провести перезагрузку работы регионального правительства с IT-направлением. Это позволит привлечь в регион перспективных представителей этой сферы экономики. «Нужно определить, какие преференции мы можем предложить, чтобы в Пензенской области появлялось и работало больше IT-компаний», — резюмировал Белозерцев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 июня Владимир Путин предложил резко снизить ставки налогов и сборов для IT-отрасли (налога на прибыль — с 20% до 3%, ставку страховых взносов — с 14% до 7,6%), а также упростить схему налогообложения для владельцев зарубежных активов.

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