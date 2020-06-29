Уфа, , 12:53 — REGNUM Два федеральных министра примут участие в международном форуме урбанистики «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии» в Башкирии. Об этом 29 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, 30 июня в столицу региона прибудут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр строительства РФ и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. При этом у министров запланирована насыщенная деловая программа.

Хабиров напомнил профильным министрам Башкирии о том, что у них будет возможность пообщаться с федеральными министрами. Поэтому необходимо рассказать гостям о том, как идет работа, какие результаты достигнуты, а что необходимо доработать. При этом нужно переговорить с ними о том, какая помощь нужна Башкирии от этих двух федеральных министерств.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 30 июня в Уфе пройдет международный оффлайн форум «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии», который соберет 50 наиболее известных спикеров, международных экспертов и общественных деятелей. На мероприятии будут обсуждаться вопросы, связанные с проблемами урбанистики.

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