29 июня 2020 | Время чтения 3 мин

Анастасия Фролова, , 11:58 — REGNUM 19 июня Банк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт — с 5,5% до 4,5% годовых. Это самый низкий показатель в российской истории. Главными причинами снижения названы замедление инфляции с 3,1% до 3%, стабилизация национальной валюты, а также влияние на экономику ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Эксперты уверены, что решение ЦБ приведет к падению ставок вкладов и кредитов в коммерческих банках.

Российский рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В самом Центробанке снижение ключевой ставки объяснили тем, что на фоне ограничительных мер дезинфляционные факторы стали действовать сильнее, чем предполагалось. Также уменьшились риски для финансовой стабильности и инфляционные ожидания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, снижение ключевой ставки — это важный шаг, который обеспечит поддержку оживления экономики после пандемии коронавируса. Он обратил внимание, что «решение Банка России существенно снизить ключевую ставку подтолкнет банки к дальнейшему снижению ставок по коммерческим кредитам».

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После решения Центробанка начался новый виток снижения кредитно-депозитных ставок коммерческих банков. Для заемщиков это выгодно, чего не скажешь о вкладчиках — проценты по депозитам традиционно первыми реагируют на изменение ключевой ставки. Некоторые банки скорректировали условия по депозитам заранее, так как снижение ключевой ставки было ожидаемым.

Те, кто не успел, начали менять их сразу после решения ЦБ. Большинство банков отмечают, что на принятие решения по изменению процентов по вкладам повлияет не только новое значение ключевой ставки, но и рыночная ситуация.

Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович уверен, что при сохранении нынешнего вектора инфляции ЦБ будет предпринимать дальнейшие шаги по снижению ключевой ставки. Следовательно, проценты по вкладам также будут снижаться. Покатович прогнозировал такую динамику еще в конце мая. По его мнению, ставки по вкладам могут снизиться до уровней 4,7−4,8%.

Центральный банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Значительного оттока вкладов действительно не произошло. С начала июня депозиты выросли на 1,4%, несмотря на то, что средняя максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум еще в начале лета. Население стало возвращать деньги на банковские счета.

Самая выгодная на сегодняшний день ставка по депозитам действует в «РОСГОССТРАХ БАНКЕ», она составляет 8,25%. В банке «Открытие» о пересмотре ставки вкладов сообщили еще 19 июня: вместо прежних 4,5% с 1 июля пользователи накопительных счетов будут получать 3,5% годовых. В «Совкомбанке» планируют принимать решение с учетом конкурентной среды. Сейчас проценты по вкладам там составляют до 6,25% годовых. В «Альфа-Банке» с 10 июня действуют процентные ставки по вкладам до 4,24%. В «ВТБ» можно получить от 5,18% и 6,55% годовых. «Росбанк» скорректировал ставки по вкладам, сейчас они доходят до 5,0%. «Сбербанк» отказывается комментировать возможные изменения условий, максимальная ставка по депозитам в банке на сегодняшний день составляет 4,65%.

Ставки банков показывают, что значительного спада процентов по вкладам не произошло. Это подтверждает прогнозы экспертов.

Ранее финансовый аналитик Михаил Хромов опроверг версию о том, что российские банки начнут резкое снижение доходности депозитов из-за снижения ключевой ставки. По его словам, динамика депозитных ставок в последние три месяца показывает, что эти ставки сильнее реагируют на конъюнктуру рынка сбережений, чем на уровень ключевой ставки.

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Наиболее доходные способы сбережений теперь придется поискать. Однако в целом ситуация со снижением ставок по депозитам не критичная: процесс проходит гладко и поэтапно, без роста рисков для вкладчиков. На пресс-конференции 19 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина заверила, что, несмотря на снижение ключевой ставки, проценты по депозитам будут оставаться в положительной зоне.