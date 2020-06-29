Москва, 29 июня 2020, 11:42 — REGNUM Национальные проекты оказались неэффективными в принципе, так как основывались на порочном подходе, который игнорировал связь между разными секторами экономики и общества, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 29 июня, комментируя информацию о том, что Минфин РФ будто бы запланировал сократить финансирование ряд национальных проектов.
Но, как подчеркнул Кагарлицкий, если в Минфине думают, что, сократив объём инвестиций, можно будет добиться уменьшения объёмов разворовывания, то они ошибаются.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин назвал глупостью сокращение финансирования национальных проектов.
Читайте ранее в этом сюжете: Сокращение финансирования нацпроектов – это глупость – Михаил Делягин