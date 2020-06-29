Москва, , 11:42 — REGNUM Национальные проекты оказались неэффективными в принципе, так как основывались на порочном подходе, который игнорировал связь между разными секторами экономики и общества, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 29 июня, комментируя информацию о том, что Минфин РФ будто бы запланировал сократить финансирование ряд национальных проектов.

«Правительство РФ отказалось от комплексного планирования и от попытки стратегического развития, которое предполагало единую логику и взаимосвязь между планами и проектами, и поэтому сумма нацпроектов превратилась в некую попытку латать дыры, не понимая, откуда эти дыры берутся, — сказал Кагарлицкий. — А во-вторых, это идеальный способ распила денег. Огромные деньги выделяются под конкретные фирмы и группы людей, которых их разворовывают. Поэтому сокращение финансирования нацпроектов — это, с одной стороны, результат общего кризиса, а с другой стороны, проявление того, что в Минфине понимают, что нацпроекты на самом деле не являются инструментом реального экономического развития».

Но, как подчеркнул Кагарлицкий, если в Минфине думают, что, сократив объём инвестиций, можно будет добиться уменьшения объёмов разворовывания, то они ошибаются.

«При сокращении финансирования в РФ воровство не сокращается, а увеличивается. Поэтому воровать будут не меньше и больше», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин назвал глупостью сокращение финансирования национальных проектов.

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