Москва, , 11:40 — REGNUM Южнокорейская компания Kia временно приостановит продажу некоторых версий кроссовера Kia Seltos в связи с выявленным дефектом. Об этом сообщает «Kia Seltos клуб Россия».

По данным портала, российские дилеры южнокорейской марки получили письмо от компании, в котором говорится о том, что продажи четырех версий Kia Seltos должны быть приостановлены.

«Kia Motors дал указание официальным дилерам приостановить продажу в России Kia Seltos комплектаций Classic, Comfort, Luxe и Style. Запрет, который был озвучен в письме дилерам, действует с 11 июня и предположительно должен закончиться в июле (но не ясно когда именно)», — говорится в сообщении.

При этом запрет коснулся также уже оплаченных автомобилей. В ближайшее время южнокорейская компания может объявить об отзывной кампании данных моделей. Предполагается, что в указанных модификациях Seltos отсутствует блокировка руля при выключении зажигания.

Ранее стало известно, что компания Kia представила три новые версии электрокроссовера e-Niro.

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