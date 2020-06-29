Новосибирск, , 11:34 — REGNUM В Новосибирской области, по данным Гидрометцентра России, в период с 30 июня по 5 июля местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.

«С 30 июня по 3 июля местами сохранится высокая пожароопасность (4 класса), — уточняет Западно-сибирский Гидрометцентр. — С 30 июня по 5 июля местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше» .

Сегодня, 29 июня, в Новосибирске во второй половине дня осадков не ожидается, вечером местами слабый дождь, ветер южный 10−15 м/с, температура воздуха +25… +27 °С.