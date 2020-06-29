Стокгольм, , 11:43 — REGNUM С момента начала пандемии коронавирусной инфекции валюты многих развивающихся стран потеряли в стоимости из-за опасения инвесторов. Однако в развитой Швеции с марта этого года наблюдалась другая тенденция, — шведская крона значительно укрепилась во время кризиса. Об этом 29 июня сообщила новостная служба Sveriges Radio.

В начале пандемии шведская крона заметно ослабла. Так, 21 марта евро стоил чуть более 11 шведских крон. Однако вскоре тенденция развернулась, и шведская валюта начала укрепляться по отношению к евро. Сейчас, по состоянию на 29 июня, евро торгуется по отношению к шведской кроне с коэффициентом 1:10,4.

Эксперты считают, что низкий государственный долг Швеции делает валюту привлекательной для инвесторов. Меры правительства Швеции по антикризисному реагированию также дают о себе знать. Ослабление собственной валюты посредством более низких ставок и выпуску государственных облигаций позволило кроне приостановить падении и начать укрепляться.