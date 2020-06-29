Москва, , 11:21 — REGNUM Причинами банкротства американской компании Chesapeake Energy стали падение стоимости энергоресурсов и накопленные компанией долги, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«В рамках реорганизации Chesapeake планирует избавиться примерно от $7 млрд долгов. Компания договорилась о привлечении от кредиторов финансирования объемом $925 млн. Эти деньги пойдут на то, чтобы она продолжила работу, пока не завершится процесс банкротства.

Компания также достигла принципиальной договоренности о получении от кредиторов $2,5 млрд после завершения процесса, отмечает канал. Chesapeake была основана в 1989 году Обри Макклендоном и стала пионером в области добычи сланцевой нефти.

На пике компании принадлежали 175 добывающих платформ в штатах Техас, Луизиана, Пенсильвания и Огайо. Теперь она продолжит деятельность в гораздо меньших объемах, сохранив небольшое число газодобывающих платформ.

Предположительно до конца 202 года нефть будет в коридоре $40−50, в 2021—2022 — в диапазоне $50−70. Что, в принципе, приемлемо для американских сланцевиков.

Надежды России и Саудовской Аравии, что американская сланцевая индустрия прекратит существование, вряд ли сбудутся. Однако ясно, что от ценовой войны среди трех стран лидеров добычи нефти в наибольшей степени пострадали США.

В наименьшей степени Россия. Цена Urals уже близка к заложенным в бюджет $42, а ослабление рубля поддержало экспортеров, в том числе нефтяников.

Таким образом, глава «Роснефти» Игорь Сечин, несмотря на огромное количество хейтеров в интернете, оказался прав. Хорошо смеется тот, кто смеется возле кассы», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания из США — добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy — объявила о банкротстве. Задолженность составила $7 млрд.

Читайте также: Американская компания, добывающая сланцевую нефть Chesapeake, — банкрот