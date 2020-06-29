Москва,
29 июня 2020, 11:21 — REGNUM Причинами банкротства американской компании Chesapeake Energy стали падение стоимости энергоресурсов и накопленные компанией долги, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
«В рамках реорганизации Chesapeake планирует избавиться примерно от $7 млрд долгов. Компания договорилась о привлечении от кредиторов финансирования объемом $925 млн. Эти деньги пойдут на то, чтобы она продолжила работу, пока не завершится процесс банкротства.
Компания также достигла принципиальной договоренности о получении от кредиторов $2,5 млрд после завершения процесса, отмечает канал. Chesapeake была основана в 1989 году Обри Макклендоном и стала пионером в области добычи сланцевой нефти.
На пике компании принадлежали 175 добывающих платформ в штатах Техас, Луизиана, Пенсильвания и Огайо. Теперь она продолжит деятельность в гораздо меньших объемах, сохранив небольшое число газодобывающих платформ.
Предположительно до конца 202 года нефть будет в коридоре $40−50, в 2021—2022 — в диапазоне $50−70. Что, в принципе, приемлемо для американских сланцевиков.
Надежды России и Саудовской Аравии, что американская сланцевая индустрия прекратит существование, вряд ли сбудутся. Однако ясно, что от ценовой войны среди трех стран лидеров добычи нефти в наибольшей степени пострадали США.
В наименьшей степени Россия. Цена Urals уже близка к заложенным в бюджет $42, а ослабление рубля поддержало экспортеров, в том числе нефтяников.
Таким образом, глава «Роснефти» Игорь Сечин, несмотря на огромное количество хейтеров в интернете, оказался прав. Хорошо смеется тот, кто смеется возле кассы», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, компания из США — добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy — объявила о банкротстве. Задолженность составила $7 млрд.
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