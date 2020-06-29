Владивосток, , 11:19 — REGNUM В арбитраж Приморского края поступил иск о банкротстве ликвидируемого кредитного потребительского кооператива «Владсоцзайм». Истцом выступает Центробанк России. Дело к производству пока не принято, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление подано в арбитраж 22 июня 2020 года. Сумма претензий не сообщается, но ещё 25 мая 2020 года «регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ» в связи с наличием в реестре недостоверных данных о компании.

«Решение о предстоящем исключении №1930 опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 27.05.2020 года №21», — отмечается в едином реестре юрлиц.

По данным ЕГРЮЛ, кредитный кооператив был учреждён по адресу квартиры во Владивостоке в июне 2012 года. Директором числится один из соучредителей Сергей Величко. Помимо него, в списке соучредителей — Ирина Аджидерская, Владимир Мильский, Ирина Чайка и Сергей Остроносов, но в отношении последнего имеется заявление гражданина «о недостоверности сведений о нём». Пометку о недостоверности в ЕГРЮЛ имеет и юридический адрес кооператива.

Сергей Величко также числится директором ассоциации кредитных кооперативов Приморского края, созданной в августе 2000 года.