Москва, , 11:05 — REGNUM Переговоры о строительстве АЭС на Шри-Ланке начаты с российской стороной. Об этом заявил шри-ланкийский посол в Москве, профессор Мигахаланде Дураге Ламаванса, сообщает 29 июня РИА Новости.

Он положительно оценил предложение России использовать атомную энергию, отметив, что подобного рода проекты требуют большого количества обсуждений. Переговоры уже начались.

«Я думаю, обсуждения продолжатся, затем будут выработаны механизмы и что-то может получиться», — сказал дипломат.

Ранее о возможном строительстве Россией АЭС на Шри-Ланке сообщил российский посол в островном государстве Юрий Материй. Он отмечал, что такой проект может быть реализован в долгосрочной перспективе.