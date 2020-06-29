Москва, , 10:58 — REGNUM Возможный курс рубля к концу 2020 года будет «в пределах плюс-минус 60 к доллару», заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, российская национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, «а ее тяжело спрогнозировать. Глава Сбербанка добавил, что доверяет «одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу».

«Он называет на конец года $60—62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — сказал Греф в интервью ТАСС.

При этом, подчеркнул он, если случится вторая волна коронавируса, то рубль, возможно, «станет колебаться».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Греф заявил, что пандемия коронавируса поставила российское правительство в условия, напомнившие дефолт 1998 года.

Члены правительства буквально ночевали в Сбербанке, а представители банка «не вылезали из Белого дома». Бездействия в сложной ситуации не было, хотя некоторые решения кажутся теперь неверными, отметил Греф, добавив, что Центробанк также «отработал очень качественно».

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