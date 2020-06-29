Токио, , 11:16 — REGNUM В Японии начали антидемпинговое расследование в отношении импорта карбоната калия из Южной Кореи, сообщает агентство Kyodo.

Согласно опубликованным данным, данное расследование было начато после того, как представители японских промышленных кругов сообщили о сокращении спроса, падением цен и прибыли.

Отмечается, что решение о введении пошлин будет принято в следующем году после проведения тщательного расследования. О размере предполагаемых антидемпинговых пошлин не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли США начало антидемпинговое расследование в отношении импорта автомобильных шин из ряда стран, среди которых Южная Корея, Таиланд и Вьетнам.

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