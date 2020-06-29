Москва, , 10:44 — REGNUM Национальные проекты были обычным переупаковыванием старых направлений бюджетных расходов, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в РФ может быть сокращено финансирование национальных проектов.

«Сами нацпроекты, по сути, были политтехнологическим шагом, — сказал Делягин. — Если бы они были чем-то реальным, то их реализация привела бы к общему увеличению расходов федерального бюджета. Поскольку этого не произошло, это означает, что взяли старое направление расходов и просто перепаковали. А раз так, то говорить о них как о чём-то особенном можно в рамках пропаганды и ни в каких иных. Это рутинные повседневные расходы. Их сокращение представляется глупостью, потому что бюджет в условиях кризиса является способом поддержки общества и экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» сообщили, что Минфин РФ намерен урезать финансирование нацпроектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Поддержка демографии в РФ оказалась крайне неэффективной – Делягин

Читайте развитие сюжета: Нацпроекты в РФ превратились в идеальный способ распила денег – мнение