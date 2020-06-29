Москва, 29 июня 2020, 10:44 — REGNUM Национальные проекты были обычным переупаковыванием старых направлений бюджетных расходов, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 29 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в РФ может быть сокращено финансирование национальных проектов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» сообщили, что Минфин РФ намерен урезать финансирование нацпроектов.
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