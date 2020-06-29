Москва, , 10:44 — REGNUM Арбитраж Москвы прекратил производство по банкротному иску ПАО «Промсвязьбанк» к Дмитрию Минцу — сыну фигуранта списка Forbes-2017 Бориса Минца. Дело завершили в связи с тем, что спор, лёгший в основу претензий, другим судом был отправлен на пересмотр. В нём речь идёт о кредите на 20 млн долларов США, по которому Минц выступал поручителем. В связи с отсутствием подтверждённого судебным решением долга дело прекратили, но в случае появления оснований банк может повторно обратиться с подобным иском. Решение арбитража также может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Основанием для подачи банкротного заявления для банка стало решение Лефортовского районного суда Москвы от 17 октября 2018 года, по которому с Дмитрия Минца, как поручителя «в пользу «Промсвязьбанка» взыскана задолженность по кредитному договору в общей сумме 20 000 000 долларов США». Но уже 3 марта 2020 года Второй кассационный суд общей юрисдикции своим определением отменил решение предыдущей инстанции и вернул спор на новое рассмотрение в Московский городской суд.

«Таким образом, суд приходит к выводу, что на дату судебного заседания между ПАО «Промсвязьбанк» и Минцем Дмитрием Борисовичем имеется спор о взыскании денежных средств по кредитном договору, рассматриваемое в Лефортовском районном суде г. Москвы. Решение по делу 2−2-3753/2018 не вступило в законную силу. Решение по делу №2−2-3753/2018 не вступило в законную силу. Таким образом, у гражданина-должника имеются обоснованные возражения по заявлению кредитора, не подтверждённому вступившим в законную силу судебным решением», — отмечается в решении суда.

В итоге спор был прекращен судом.

Напомним, банкротное дело в отношении бывшего топ-менеджера O1 Properties Дмитрия Минца было начато зимой 2020 года. Изначально заявлялись претензии на сумму 1,2 млрд рублей. К тому моменту сам Борис Минц и двое его сыновей были заочно арестованы как фигуранты дела о крупной растрате. В основу уголовного дела легла сделка по продаже облигаций одной из подконтрольной Минцам фирмы. Следствие заявляло об ущербе на 35 млрд рублей.