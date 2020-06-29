Москва, , 10:28 — REGNUM Пандемия коронавируса поставила российское правительство в условия, напомнившие дефолт 1998 года. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в опубликованном 29 июня интервью ТАСС.

«Правительству [РФ] не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус», — сказал Греф.

Он напомнил, что дефолт в 1998 году произошёл вскоре после того, как правительство возглавил Сергей Кириенко. В 2020 году, в период нового кризиса правительство искало пути решений днями и ночами.

Члены правительства буквально ночевали в Сбербанке, а представители банка «не вылезали из Белого дома». Бездействия в сложной ситуации не было, хотя некоторые решения кажутся теперь неверными, отметил Греф, добавив, что Центробанк также «отработал очень качественно».

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