Новосибирск, , 10:15 — REGNUM Снижением ключевой ставки Центробанк России реагирует на обвал деловой активности, масштабы которого оказались больше официальных прогнозов, считает кандидат экономических наук, заведующий кафедрой Экономической теории Новосибирского государственного университета экономики и управления Геннадий Ляскин.

Напомним, ранее Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.

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«Центральный банк РФ долгие годы непреклонно преследующий цель удержать инфляцию любой ценой, явил милость и ослабил удавку высокого процента на российской экономике. Последнее снижение сразу на процентный пункт до уровня 4,5% — это нечто экстраординарное для монетарных властей. Впрочем, по сравнению с развитыми экономиками, это может выглядеть даже полумерой. Ставка Федерального Резерва США — 0,25%, Европейский Центробанк кредитует под нулевой процент, а в Швейцарии и Японии действуют отрицательные значения ключевых ставок. Судя по реакции макроэкономических показателей, деловые круги ожидали такого решения после последнего снижения ставки в апреле. Курс рубля существенно не отреагировал на эту новость. Во всяком случае, предсказуемость действий регулятора — сам по себе важный стабилизирующий фактор финансового рынка.

Геннадий Ляскин Цель монетарной экспансии Центробанка — активизация деловой активности и стимулирование совокупного спроса за счёт повышения доступности кредитных ресурсов. В нормальной ситуации снижение ключевой ставки отлично содействует росту во всех секторах национальной экономики. Однако в текущих условиях «великого локдауна» на первый план выходят задачи не ускорения подъёма, но смягчения падения. Снижением ключевой ставки Центробанк реагирует на обвал деловой активности, масштабы которого оказались больше официальных прогнозов. Стало ясно, что сжатие совокупных расходов приводит к углубление дефляционных тенденций. Другими словами, доходов у публики стало существенного меньше, тратит она их с большей неохотой, поэтому цены растут очень медленно. Темпы инфляции снижаются несмотря на некоторое восстановление экспортных цен на углеводороды. В таких условиях монетарные власти сочли приемлемым смягчить политику для централизованной подпитки финансовых потоков падающей экономики».

По мнению эксперта, в новых кредитных источниках централизованных деньгах остро нуждается предпринимательский сектор, чтобы компенсировать убытки периода безопасного поведения и дотянуть до восстановления рынков.

«Смеем надеяться, что новые деньги Центробанка дойдут до конечных получателей из числа среднего и малого бизнеса уже в июле текущего года, — подчёркивает Ляскин. — Исторический минимум обновлён».