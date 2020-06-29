Москва, 29 июня 2020, 10:15 — REGNUM Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области составит 2,5 рубля за километр. Об этом сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
«По ЦКАД (тариф составит) 2,5 рубля за километр», — цитирует его ТАСС.
Он напомнил, что расстояние ЦКАД составляет 339 км. Таким образом, стоимость проезда по трассе составит 847,5 рублей.
«На сегодняшний день больше 50% пользуется транспондерами. Это позволяет ещё 20% скинуть», — добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, строительство Центральной кольцевой дороги ведётся в 30−50 километрах от МКАД. Ранее недовольство темпами строительства выражал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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