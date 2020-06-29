Женева, Швейцария, , 10:16 — REGNUM Международная автовыставка в Женеве оказалась в тяжелом финансовом положении. Об этом директор автосалона Сандро Мескита заявил в интервью La Tribune de Genève.

Поскольку в этом году Женевский автосалон был отменен из-за пандемии коронавируса, то организаторы мероприятия оказались в затруднительном положении. По словам Мескита, если они не найдут способа решить проблемы до осени, то автосалону грозит ликвидация.

Он также добавил, что организаторам мероприятия придется выставить на продажу активы, в том числе бренд и акции Palexpo SA. Именно на территории павильона Palexpo проходят все мероприятия выставки. При этом само здание — это государственная собственность, а вот компания наполовину принадлежит частному фонду.

Напомним, в мае фонд Женевской автовыставки обратился к властям женевского кантона за кредитом, однако условия его предоставления не устроили организаторов автосалона.

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