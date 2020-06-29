Улан-Удэ, , 10:04 — REGNUM В Бурятию с начала июля начнут прибывать чартерные рейсы с туристами из Москвы. Вместе с тем, по словам советника главы республики по экономике Алдара Бадмаева, «внезапно» возникла проблема с местами размещения туристов. Об этом он написал на своей странице в «Фейсбук».

Экономист добавил, что на южном побережье в селе Сухая строится туристический комплекс на 300 отдыхающих. Кроме того, на Байкале насчитывается несколько комплексов и турбаз, но их потенциал «оставляет желать лучшего».

«У нас не так много мест, реально готовых встретить серьёзного туриста, имеющего опыт посещения ведущих в туристическом плане регионов мира. То есть потенциально мест красивых и в природном, и историческом и в культурном плане у нас выше крыши… Но практически все не доведено до логической товарной формы. Или туалета нормального нет, или кафе, и т. д. и т. п. Везде чего-то не хватает», — отметил он.

По словам советника, в настоящее время необходимо сконцентрировать усилия на ключевых точках, куда обязательно повезут туристов. Это позволит в будущем освоить и международный туризм.

Напомним, первые самолёты с туристами в Улан-Удэ прибудут 4 июля. Как сообщало ИА REGNUM, всего за оставшуюся часть лета туристический оператор TUI Россия планирует отправить в Бурятию более 1,7 тыс. туристов. Полёты будут осуществляться раз в девять дней.

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