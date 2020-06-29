Москва, , 10:02 — REGNUM По итогам мая 2020 года российские юрлица приобрели 944 новых автомобиля. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

На втором месте по популярности у корпоративных клиентов Lada 4×4. Их в мае текущего года приобрели 463 российские фирмы. Третью строчку занимает модель УАЗ «Патриот» с результатом 377 экземпляров.

Пятёрку лидеров модельного рейтинга замыкает Lada Vesta (371 ед.) и седан Renault Logan (355 ед.).

Кроме того, юридическим лицам в мае было передано более 300 машин моделей Toyota Camry, Lada Granta и Renault Duster.

Напомним, в мае 2020 года российские автолюбители приобрели 9,6 тыс. экземпляров новых машин — на 44% меньше, чем в мае год назад.

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