Сеул, , 09:53 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса в Южной Корее наблюдается рост экономической активности. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Согласно опубликованным данным, в мае 2020 года свободный опережающий индикатор (CLI) составил 100 пунктов, что на 0,2 пункта выше, чем месяцем ранее.

Отмечается, что данный показатель достиг отметки в 100 пунктов впервые с июля 2018 года.

Известно, что опережающий индикатор США вырос на 0,9 пункта, до 94,8 пункта, Китая — на 0,1 пункт, до 96,2 пункта, Японии, напротив, опустился на 0,8%, до 97,6 пункта.

ОЭСР выпускает опережающий индикатор для ранних сигналов экономического роста или спада. Он учитывает ряд показателей, предшествующих изменению динамики макропоказателей, и может считаться краткосрочным прогнозом развития экономики.