Москва, , 09:50 — REGNUM По итогам мая 2020 года российские дилеры продали компаниям 9,6 тыс. экземпляров новых автомобилей, что на 44% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

По данным аналитиков, на долю юрлиц приходится около 15% от всего объема продаж новых легковых машин на авторынке России.

Первое место по продажам занимает отечественная марка Lada. Корпоративные клиенты купили в мае текущего года 2157 экземпляров авто отечественного бренда, что составляет более 22% от общего количества проданных авто.

Порядка 10% машин, проданных юрлицам, имеют эмблему Toyota. Таких автомобилей было реализовано в мае 966 экземпляров. Эта марка заняла второе место по популярности. Тройку лидеров замыкает бренд BMW с результатом 824 единицы проданных автомобилей.

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно машины компаний Renault (819 ед) и Hyundai (609 ед.).

Напомним, с января по апрель текущего года самым покупаемым среди корпоративных клиентов авто в России стала модель Volkswagen Polo.

Читайте также: Названа самая популярная в России модель авто в мае