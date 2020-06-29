Москва, , 09:35 — REGNUM Причина плохого состояния российской экономики объясняется отнюдь не тем, что государство собирает с инвесторов слишком большие налоги, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он написал 28 июня на своей странице в социальной сети Facebook.

«Говорят, что причиной плохого состояния российской экономики являются высокие налоги: государство отбирает у инвесторов всю прибыль, лишая интереса к предпринимательской деятельности. Однако на деле основная налоговая нагрузка в России ложится на плечи наёмных работников со средней и низкой зарплатой, — уверен Комолов. — А самые мягкие условия налогообложения по традиции получают олигархи: с них не взимаются страховые взносы, а ставка налога на дивиденды сильно уступает среднемировым значениям».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Гамза сообщил корреспонденту ИА REGNUM, власти РФ накопили достаточные резервы для того, чтобы пережить падение налоговых поступлений в бюджет.

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