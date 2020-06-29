Москва, 29 июня 2020, 09:35 — REGNUM Причина плохого состояния российской экономики объясняется отнюдь не тем, что государство собирает с инвесторов слишком большие налоги, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Комолов. Об этом он написал 28 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владимир Гамза сообщил корреспонденту ИА REGNUM, власти РФ накопили достаточные резервы для того, чтобы пережить падение налоговых поступлений в бюджет.
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