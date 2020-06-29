Махачкала, , 09:41 — REGNUM Производство почтовых ящиков планируют наладить в Дагестане для их установки в многоквартирных домах. Об этом 29 июня сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам рабочей встречи премьер-министра республики Артема Здунова с директором регионального управления АО «Почта России» Махачом Магомедовым.

Одной из тем разговора стала проблема установки в Дагестане почтовых ящиков. Магомедов посетовал на практически полное их отсутствие, хотя по закону застройщики должны учитывать установку почтовых ящиков в новых домах. Комментируя, Здунов заявил, что их производство можно было бы наладить в республике.

«Это должно быть недорого, быстро и красиво. Кроме того, их будут закупать не только застройщики, но и организации, ответственные за наличие почтовых ящиков в существующих многоквартирных домах», — сказал премьер.

Стороны также рассмотрели ряд других вопросов функционирования «Почты России» на территории республики. В их числе проблемы передачи в федеральную собственность объектов недвижимости, используемых управлением Федеральной почтовой связи, строительства помещений для новых почтовых отделений, а также проблемы подписной кампании на печатную продукцию.

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