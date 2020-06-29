Сеул, , 09:31 — REGNUM Во втором квартале 2020 года в Южной Корее зафиксируют замедление темпов экономического роста, сообщает Bloomberg.

Проанализировав прогнозы роста ВВП Южной Кореи, опубликованные 24 южнокорейскими и зарубежными компаниями и исследовательскими институтами, эксперты пришли к выводу, что во втором квартале текущего года падение южнокорейской экономики составит 1,8%.

Известно, что в апреле специалисты прогнозировали падение ВВП Южной Кореи на 0,2%.

Если прогноз оправдается, то в Южной Корее зафиксируют отрицательные темпы роста впервые после мирового финансового кризиса. Напомним, что в четвертом квартале 2008 года падение южнокорейского ВВП составило 1,7%, в первом квартале 2009 — 1,8%, во втором квартале 2009 года — 1,2%.

Тем не менее, падение экономик стран «Большой двадцатки» (G20) во втором квартале 2020 года составит 18,1%, Японии — 22,3%, Германии — 11,9%, Франции — 19,6%, Великобритании — 18,1%, Италии — 18,5%.