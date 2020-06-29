Москва, , 09:25 — REGNUM Платежная система «Мир» запустила трансграничные денежные переводы в Киргизию и Узбекистан, пишет 29 июня газета «Коммерсант».

Переводы по картам «Мир» обслуживают пока два банка: «Почта-банк» и «Русский стандарт». Средства можно переводить на киргизские карты ЭЛКАРТ и узбекистанские Uzcard.

В Национальной системе платежных карт сообщили, что клиенты смогут сэкономить от одного до трех процентных пункта. Глава системы Владимир Комлев заявил, что условия трансграничных переводов останутся такими же, как и внутри России.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам мая 2020 года через систему быстрых платежей в России совершено 2,2 млн операций на общую сумму 20 млрд рублей. Специалисты отмечают, что развитие системы ускорилось из-за введения ограничительных мероприятий.

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