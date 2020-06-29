Чебоксары, , 08:46 — REGNUM В Чувашии в апреле по сравнению с мартом средняя зарплата снизилась на 3,4%, при этом в январе-апреле 2020 года по сравнению с январём-апрелем 2019 года средняя заработная плата выросла на 7,3%. Такие данные приводит Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в апреле 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 29 994,3 рубля. Это на 2,3% больше по сравнению с апрелем 2019 года, но на 3,4% меньше к уровню марта 2020 года.

В апреле по сравнению с мартом средняя заработная плата выросла в АПК (+5,5%), электроэнергетике (+19%), в транспортировке и хранении (+2,1%), научно-технической деятельности (+5,6%), госуправлении и соцобеспечении (+6,5%), а также в области здравоохранения и социальных услуг (+0,7%). Наибольший спад произошёл в производстве текстильных изделий (-31,8%), деревообработке (-30,4%), кожевенном производстве (-25,6%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (-19,6%).

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2020 года составила 99,9% к апрелю 2019 года.

В январе-апреле 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 29 769,8 рублей, что на 7,3% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Реальная начисленная зарплата увеличилась за указанный период на 5,5%.