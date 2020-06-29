Москва, , 08:38 — REGNUM В Москве, по данным на 29 июня, официально зарегистрировались как самозанятые 301 тыс. горожан. С начала года их количество выросло более чем в 1,5 раза, сообщается на портале мэра столицы.

Читайте также: Путин предложил давать статус самозанятого не с 18, а с 16 лет

В мае статус самозанятого получили 26 тыс. москвичей. За январь — май 2020 года общая сумма налогов на доход самозанятых составила 565 млн рублей, это на 14% больше, чем за весь 2019 год.

В период пандемии коронавируса в Москве получили государственную поддержку почти на 500 млн рублей в виде возврата налога за 2019 год 194 тыс. самозанятых.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 года налоговый режим для самозанятых будет введен во всех регионах России.

Читайте также: В России самозанятых допустили к госзакупкам