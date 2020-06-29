Владивосток, , 08:27 — REGNUM Власти Приморья будут субсидировать предприятия оборонно-промышленного комплекса, оказавшиеся в тяжелой экономической ситуации в связи с сокращением государственного заказа. Субсидии выделяют для реализации инвестпроектов по выпуску гражданской продукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Один из потенциальных участников этой программы — авиационная компания «Прогресс» в Арсеньеве, где планируется модернизация литейного производства. Предполагаемый объём инвестиций составит более 170 млн рублей.

Также рассматривается интересный проект — обеспечение загрузки производственных мощностей ООО «322 АРЗ» в селе Воздвиженка Уссурийского района. Предприятие готово стать производственной базой вертолётной компании ООО «Гранат» по выпуску нового двухмоторного гражданского самолёта на базе АН-2. Это совершенно новый проект самолёта, который будет востребован не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Реализация пилотного проекта потребует не менее 60 млн рублей.

Ещё один потенциальный получатель субсидии — ООО «Восточная верфь», где ведётся строительство головного краболовного судна.

Участниками программы субсидирования могут стать и другие предприятия ОПК со своими инвестиционными проектами.

Как сообщало ИА REGNUM, сохранение прежней экономической политики, выраженной в первую очередь в бюджетном правиле и инфляционном таргетировании, поможет России вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, заявил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России 23 июня.