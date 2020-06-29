Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Национальный банк Казахстана переехал из Алма-Аты в Нур-Султан, сообщили 29 июня в пресс-службе финансового регулятора.

Нацбанк республики зарегистрирован по новому адресу: город Нур-Султан, улица Мәңгілік Ел, 57 А. В Алма-Ате сохранилось постоянное представительство финансового регулятора под руководством заместителя председателя Национального банка Дина Галиева.

Напомним, с 1 января 2020 года началась реорганизация Национального банка Казахстана. В частности, в республике появилась новая финансовая структура — агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

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