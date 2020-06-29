Горно-Алтайск, , 07:58 — REGNUM Власти Республики Алтай допускают возможность возобновления работы туристических объектов и заведений общественного питания с 3 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На совещании утром 29 июня глава региона Олег Хорохордин отметил, что главным условием для этого станет строгое соблюдение всех санитарных норм, установленных Роспотребнадзором.

Но есть и исключения — турбазы и рестораны точно не откроются в Кош-Агачском районе, где выявляют наибольшее в республике число носителей коронавируса. Так, из 33 новых случаев заражения, подтверждённых за сутки, 29 были зарегистрированы именно в Кош-Агаче. На днях было прекращено авиасообщение между районом и Горно-Алтайском.

Напомним, ранее власти республики продлили запрет на работу туристических объектов до 2 июля. Как сообщало ИА REGNUM, это было сделано из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Читайте также:

В Горном Алтае подтвердили 650 случаев заражения SARS-CoV-2

Открытие туристического сезона в Горном Алтае вновь перенесли