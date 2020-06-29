Барнаул, , 07:51 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Тем не менее, губернатор Виктор Томенко 26 июня 2020 года подписал указ, в соответствии с которым предприятия общественного питания возобновят работу с 27 июня с определенными условиями соблюдения эпидемиологической безопасности. По оценке начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, речь идёт об открытии свыше 200 кафе и ресторанов на 7000 посадочных мест.

«Мы долго ждали этого решения и уже находимся на низком старте и в плане выполнения всех профилактических мероприятий, чтобы наши гости были в безопасности и в прежнем комфорте. Сейчас на первом этапе уже около 70 процентов штатного состава сети смогут выйти на работу. По сути, это означает, что 70 человек начнут получать нормальную зарплату и будут обеспечены работой», — отметила управляющая сети ресторанов «Кинза и мята» Вера Сочинская.

«Сложно передать словами то, как мы ждали этого решения. Знали, что начинают открываться рестораны в Москве и надеялись, что наш губернатор примет такое же решение», — отметила директор ресторана «Биршале» Белокурихе Наталья Малахова.

Дмитрий Иванов, директор сети ресторанов «Грильница» считает, что пандемия научила рестораторов, представителей сферы общественного питания работать в новых условиях: «Возможность предложить летние террасы — это шаг к культуре питания, культуре отдыха. Мы также предложим этим летом небольшие летние террасы нашим гостям. Решение губернатора оживит наш рынок, безусловно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, где ежедневно выявляют десятки новых носители коронавируса, на самоизоляцию ушли губернатор Виктор Томенко и спикер Александр Романенко.