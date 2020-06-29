Ульяновск, , 07:30 — REGNUM В Ульяновской области будет капитально отремонтирован центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком является региональное государственное казённое учреждение «Ульяновскоблстройзаказчик». Победитель электронного аукциона должен будет капитально отремонтировать в Ульяновске ОГКУСО «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства».

Предполагается, что заказчик проведёт капремонт за 326 дней с момента заключения контракта. Согласно графику, предусмотрены общестроительные, электромонтажные работы, будут обновлены системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции, также благоустроят территорию вокруг центра.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 17 725 864,26 рублей, данные средства выделяются из бюджета Ульяновской области: в том числе в 2020 году предусмотрен 1 млн рублей, в 2021 году — оставшиеся 16 725 864,26 рублей.

Отметим, что данный центр используется как место временного пребывания и оказания срочных социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Это двухэтажное здание вместимостью 25 человек.