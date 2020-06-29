Омск, , 07:24 — REGNUM В Омске продолжается мониторинг цен на товары первой необходимости и продукты питания. Как сообщили ИА REGNUM 29 июня в мэрии, с 18 по 25 июня роста цен на товары повседневного спроса не зафиксировано.

При этом примерно на 4% снизились цены на санитарно-гигиенические маски.

В департаменте городской экономической политики подчеркнули, что в целом за последний месяц в Омске не стабильны цены на маски и антисептики. Согласно выводам аналитиков, это связано с высоким спросом на данные товары.

Как сообщало ИА REGNUM, спрос на маски и антисептики возник в связи с угрозой распространения коронавируса. В Омской области по состоянию на 28 июня коронавирус выявлен у 3455 человек.

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