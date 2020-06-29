Петропавловск-Камчатский, , 07:21 — REGNUM На Камчатке с начала лососевой путины выловили 3,7 тыс. тонн красной рыбы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Северо-восточном управлении Росрыболовства.

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Больше всего на сегодняшний день рыбаки Камчатки добыли нерки — 3 390 тонн. Чавычи добыто 191,1 тонны, кеты — 128,5 тонны, горбуши 3,36 тонны.

Текущие объёмы вылова значительно меньше, чем в аналогичный период год назад. Тогда на полуострове было добыто 4,2 тыс. тонн лосося.

Как сообщало ИА REGNUM, на ход путины на Камчатке оказывает влияние эпидемия коронавируса. Среди вахтовиков, прибывших на заработки на путину, уже были выявлены вспышки коронавируса.