Чебоксары, , 07:11 — REGNUM В Чебоксарах определено пять земельных участков с перспективой развития многоэтажного и малоэтажного строительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Чувашии.

По данным ведомства, три участка расположены в посёлке Сосновка, данные территории рассматриваются для индивидуального жилищного строительства. Два других определены как участки с перспективой развития многоэтажного строительства: один из них расположен в районе бульвара Миттова в юго-западном районе, другой — в центре Чебоксар, на стыке улиц Ярославской и Энгельса (площадь участка — 14 667 кв. метров).

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Цивильска и посёлка Кугеси Чебоксарского района определены 20 участков с перспективой развития многоэтажного и малоэтажного строительства. Общая площадь участков составляет 118,5 гектара. Данная работа продолжается.

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