Москва, , 06:58 — REGNUM «Росавтобанк», оставшийся без лицензии в марте 2016 года, не смог взыскать со строительной компании свыше 10,5 млн рублей компенсации за ранее произведёенную выплату по банковской гарантии. Заявленная сумма банком была выплачена Министерству культуру РФ как неустойка за нарушение ООО «АрхСтройМеханизация» условий исполнения госконтракта на реконструкцию и реставрацию «объектов Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника». Решением арбитража Москвы банку было отказано в удовлетворении иска. Вердикт может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал госконтракт на работы в Соловецком музее-заповеднике, заключённый 24 сентября 2014 года ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» и ООО «АрхСтройМеханизация». «Росавтобанком» во исполнение обязательств компании в рамках данного госконтракта была выдана банковская гарантия со сроком действия до 31 декабря 2016 года.

Бенефициаром по ней было Министерство культуры РФ в лице дирекции. В 2016 году, незадолго до отзыва лицензии у банка, им в адрес дирекции было выплачено 10 593 019,97 рубля «с назначением «Выплата по банковской гарантии №БГ-243/14 от 24.09.2014 года за нарушение условий госконтракта». Банк потребовал от ООО «АрхСтройМеханизация» возместить сумму.

Суд в удовлетворении требования отказал, указав на пропуск срока исковой давности.