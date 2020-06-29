Курган, , 06:46 — REGNUM Жители Курганской области могут получить 300 тыс. рублей безвозмездной субсидии на первый взнос по ипотечному кредиту без возврата и без процентов. Получить данную меру поддержки могут граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, сообщает пресс-служба главы региона.

Критерий нуждаемости для одинокого человека — это менее 33 кв. м, для семьи из двух человек — менее 42 кв. м, для семьи из трёх и более человек — менее 18 кв. м на каждого. Право на субсидию имеют многодетные семьи, а также семьи, где возраст супругов не превышает 45 лет, сельские жители, педагогические и медицинские работники государственной системы образования или здравоохранения.

Отмечается, что субсидия вкупе со снижением ставки по ипотечному кредиту до 6,5% увеличили рост продаж квартир на первичном рынке недвижимости в Курганской области в два раза.