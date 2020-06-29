Казань, , 06:36 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил многомиллионный иск к ПАО «Казанский завод компрессионного машиностроения». Истцами выступают компании из Московской области и Югры, но претензии судом пока не приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от подмосковного АО «Газпром Центрэнергогаз» и его филиала из Югорска поступили в суд 26 июня 2020 года. Сумма требований — 10 471 749,14 рубля.

Компания-истец входит в дивизион Газпрома и специализируется на ремонте машин и оборудования. Компания была поставщиком по свыше 320 госконтрактов на сумму 65 млрд рублей и заказчиком по 5 тыс. контрактам на сумму 82 млрд рублей.

Завод-ответчик входит в группу ГМС — одного из крупнейших в России производителей компрессоров и насосов. Фирмы группы также специализируются на выпуске нефтегазового оборудования. С АО «Газпром Центрэнергогаз» казанский завод связывают как минимум два контракта на 7 млн рублей на ремонт оборудования.