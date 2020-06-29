Якутск, , 05:04 — REGNUM В Указе президента РФ о мерах по развитию Дальнего Востока усилена социальная поддержка населения, заявила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова.

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«В указе президента предусмотрено принятие дополнительных мер, направленных на рост рождаемости. Сейчас в Якутии в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» положены выплаты до 2024 года. При рождении первого ребёнка единовременно выплачивается 35 320 рублей, ежемесячно — 17 660 рублей на всех детей. При рождении второго ребёнка родители получают региональный материнский капитал. Теперь социальная поддержка будет усилена», — сказала Елена Волкова.

Министр добавила, что планируется обеспечить превышение среднероссийских темпов роста показателей качества жизни населения, в том числе по повышению ожидаемой продолжительности жизни не менее чем на пять лет, снижение смертности населения трудоспособного возраста не менее чем на 35%.

Как сообщало ИА REGNUM, национальная программа по развитию Дальнего Востока будет утверждена в ближайшие три месяца согласно указу президента России Владимира Путина.