Якутск, , 04:56 — REGNUM Первый зампредседателя правительства Якутии Алексей Колодезников считает, что в Указе президента РФ Владимира Путина «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», обозначены чёткие ориентиры для формирования комфортной среды для жизни дальневосточников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Основной упор сделан на меры, направленные на улучшение качества жизни жителей Дальнего Востока и Якутии, в частности.

«В республике будут строить новые школы, мосты, дороги, больницы, учебные заведения, повысится уровень благоустройства городов и сёл. Якутия всегда придерживается целей, определенных в указе, однако теперь у нас появилась поддержка президента страны в приоритетных направлениях», — сказал Колодезников.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин подписал указ о развитии Дальнего Востока. Правительству страны поручено утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года, а также внести изменения в национальные проекты.