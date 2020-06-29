Энгельсский район, , 03:50 — REGNUM Управление капитального строительства администрации Энгельсского района Саратовской области 7 июля 2020 года выберет подрядчика, который должен будет подготовить проектно-сметную документацию для последующего строительства велосипедной дорожки. На проектные работы из бюджета района готовы потратить 10 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

По сведениям из техзадания, участок под велодорожку расположен вдоль автодороги Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград от села Квасниковка до съезда в «Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина».

«Объект строительства велодорожки принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры», — отмечается в документации.

Строительство планируется в одну очередь и завершат его в 2021 году. Разработка документации должна быть завершена к 15 августа 2020 года.

Подрядчик должен предусмотреть «велопешеходный маршрут с зонами отдыха». Ориентировочная протяжённость объекта — 12 500 метров. В его состав входят также площадки для остановок, а в конце дорожки планируется павильон круглогодичного использования с велопрокатом, отапливаемым кафе и санузлом.

Напомним, рядом с селом Новая Терновка Энгельсского района планируется строительство парка Покорителей космоса имени Юрия Гагарина.