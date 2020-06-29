Ханты-Мансийск, , 03:31 — REGNUM В арбитраж Ханты-Мансийского автономного округа поступил банкротный иск к ООО «ТМ-Нефть», которое работает в сфере предоставления услуг по бурению при добыче нефти и газа. Компания-ответчик также является владельцем нефтебуровой компании «Красноленинскнефтегаз», в отношении которой уже введён первый этап процедуры несостоятельности. Иск к «ТМ-Нефть» был оставлен без движения из-за недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление к компании «ТМ-Нефть» подано ПАО «Сбербанк» в лице Ханты-Мансийского отделения №1791 27 мая 2020 года. Дело до 26 июня 2020 года судьей Щепелиным было оставлено без движения в связи с тем, что «к исковому заявлению не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования (договоры поручительства и залога)». 8 июня в базе появились сведения о подаче истцом дополнительных материалов, но заседание по делу ещё не назначено.

Основанием для подачи иска стала задолженность в размере 319 628 190,38 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ТМ-Нефть» учреждена в апреле 2002 года в Нягане. Его уставный капитал — 36,45 тыс. рублей. Владельцы — директор Андрей Часовских (доля — 98,77%) и Александр Юренцев. ООО также является единственным владельцем ООО «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз», созданного в декабре 1997 года. В компании трудятся порядка 80 человек. Доля «ТМ-Нефти» в данном ООО заложена в ПАО «Сбербанк».

ООО «Нефтяная компания Красноленинскнефтегаз» с 26 июня 2020 года и вплоть до 14 декабря 2020 года будет находиться под наблюдением — в рамках первого этапа процедуры несостоятельности. Банкротное дело было инициировано челябинской компанией «ВышТрансБурСервис». На сегодня идёт формирование реестра кредиторов.