Остин, США, , 03:03 — REGNUM Нефтедобытчик Chesapeake заявила о своем банкротстве и попросила защиту для реструктуризации долга. Об этом сообщается в заявлении на сайте добытчика сланцевой нефти.

«Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11 главе в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса», — говорится в тексте заявления.

Сообщается, что компанией будет выполняться план по реорганизации для реструктуризации $7 млрд долга.

Как сообщало 9 февраля ИА REGNUM, американская нефть «больше никому не нужна», и всей сланцевой отрасли США угрожает крах, рассказал эксперт рынка нефти Барани Кришнан.

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